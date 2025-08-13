Руководство развлекательного комплекса в Москве допросят после ЧП в бассейне

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сотрудники и руководители московского развлекательного комплекса будут доставлены в среду, 13 августа, к следователям для проведения с ними допроса. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Помимо этого, сотрудники столичного СК изъяли и изучают документацию развлекательного комплекса, записи с камер видеонаблюдения. Следователи также назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судмедэкспертизу.

В ведомстве также рассказали, что пострадавшей была оказана необходимая медпомощь на месте. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

"Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", – уточнили следователи.

12-летняя девочка чуть не утонула в открытом бассейне в развлекательном комплексе на улице Аллея Витте 12 августа. Во время ныряния волосы девочки попали в трубу бассейна, что не позволило ей подняться на поверхность.

В результате девочка была под водой некоторое время. Спасли несовершеннолетнюю ее мать и сотрудник комплекса. После этого инцидента ребенок был госпитализирован. Спустя время следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

