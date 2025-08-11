"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

В Нагатинском суде Москвы избрали меру пресечения вероятным грабителям, которые ворвались в отделение "Почты России". Они похитили около 5 миллионов рублей, после чего скрылись.

Силовики задержали грабителей в квартире в подмосковном Серпухове. При обыске у них нашли лишь 142 тысячи рублей. Всего, судя по материалам дела, к ограблению причастны 5 человек. Некоторые ранее уже были судимы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".