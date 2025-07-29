Движение поездов в Ростовской области введено в штатный режим после ЧП с БПЛА

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Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области введено в штатный режим после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба РЖД.

"Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

В пути следования сейчас задерживаются 18 пассажирских поездов с максимальным временем задержки до 7 часов. Пассажиры поездов с задержкой более 4 часов будут обеспечены питанием.

Больше информации можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Ростовская область была атакована в ночь на вторник, 29 июля. В результате на одной из железнодорожных станций в Сальске произошел пожар, огонь распространился на состав стоявшего грузового поезда.

В связи с этим движение через Сальск было временно приостановлено. Помимо этого, при ударе дрона было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск.

Также в Сальске оказались повреждены частный дом и автомобиль, внутри которого находился водитель. Он погиб. Вместе с тем в каменском микрорайоне Заводской из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава.