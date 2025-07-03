МВД: напавший на персонал в городской больнице в Иркутске хотел убить врача

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Мужчина, тяжело ранивший работников больницы в Иркутске, при задержании заявил, что его целью было убийство врача. Видеозапись с его признанием областное ГУ МВД опубликовало в своем телеграм-канале.

"Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов", – пояснил злоумышленник.

В ответ на слова полицейского о том, что это не причина нападать на людей, мужчина заявил, что он лучше знает, как поступить.

Об инциденте стало известно утром 3 июля. Мужчина, вооружившись ножом и газовым баллончиком, напал на работников больницы № 8 в Иркутске. В результате заместитель главврача и еще одна из сотрудниц были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавший был задержан представителями правоохранительных органов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", сейчас следователи проводят все необходимые следственные мероприятия.