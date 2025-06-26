Суд приговорил убившего инспектора МАДИ бойца MMA Ахьядова к 28 годам колонии

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович (Ламберд Ахьядов внесен в список террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд признал бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) виновным в убийстве инспектора МАДИ в парке "Зарядье" и приговорил его к 28 годам лишения свободы, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

В итоговом решении суд назначил Ахьядову отбывание первых 7 лет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Таким образом, инстанция признала вину бойца ММА по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической",), пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Совершение действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, повлекших смерть человека"), статьи 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Также суд решил взыскать с обвиняемого 3,1 миллиона рублей, чем удовлетворил иск от потерпевшей стороны, пишет ТАСС.

Накануне прокурор в рамках прения сторон попросил приговорить Ахьядова к пожизненному сроку.

31 декабря 2022 года злоумышленник нанес сотруднику МАДИ ножевые ранения на парковке в парке "Зарядье". Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя несколько дней Тверской районный суд столицы арестовал Ахьядова.

По данным следствия, Ахьядов, являясь убежденным сторонником идей террористической организации, желая подорвать конституционный строй России и дестабилизировать обстановку в стране, вступил в преступный сговор с соучастником, придерживавшегося таких же идей.

Они разработали план по совершению нападения на представителя власти в центре Москвы и завладению его оружием для вооруженного нападения на иных лиц.

Позже обвиняемый напал на сотрудника МАДИ и нанес ему не менее 15 ножевых ранений, в результате чего тот скончался. При этом Ахьядов не обнаружил у него оружия, после чего попытался скрыться с места происшествия. При задержании он пытался ударить ножом одного из правоохранителей и распылил газовый баллончик.

В декабре 2024 года СК завершил расследование дела и переквалифицировал его в теракт.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственных деи‌ствий, проведены судебные экспертизы. Кроме того, были допрошены свидетели и потерпевшие, изучены записи с камер видеонаблюдения, осмотрены изъятые у виновного мобильные средства связи, документы и орудия преступлений.

