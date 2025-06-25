Обвиняемый в убийстве директора спортколледжа и адвоката под Тулой арестован

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Суд арестовал тульского предпринимателя, который обвиняется в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Тульской области.

Представитель региональной прокуратуры рассказала РИА Новости, что обвиняемый был знаком с жертвами с детства. По ее словам, заключенному под стражу мужчине 43 года, убитым – 37 и 39 лет.

Тела Архипова и Аксенова с огнестрельными ранениями нашли в тульском поселке Майском 23 июня. Их обнаружили прохожие в стоящей на дороге машине.

По версии следствия, злоумышленник не захотел возвращать мужчинам долг в несколько миллионов рублей. Однако позже он предложил юристу и директору спортколледжа добраться до поселка, где он якобы хотел передать деньги.

В результате, сидя на заднем сиденье автомобиля, обвиняемый выстрелил в Архипова и Аксенова, а затем скрылся с места преступления.

Предпринимателя задержали на следующий день. Он признал вину в произошедшем.