Подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката в Тульской области признал вину

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката в Тульской области, предварительно, признал свою вину. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Протокол еще не подписан", – указали в ведомстве, добавив, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в поселке Майском Узловского района в понедельник, 23 июня. Прохожие заметили их в стоящем на обочине автомобиле.

По версии СК, новомосковский предприниматель не захотел возвращать мужчинам несколько миллионов рублей. Однако через некоторое время он предложил правозащитнику и директору образовательного учреждения добраться до поселка Майского, где он якобы должен был передать деньги. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в головы юристу и второму потерпевшему, а после скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве. В результате мужчину задержали.