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19 июня, 17:24

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в подмосковном Дзержинском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Житель подмосковного Дзержинского, обвиняемый в убийстве своей девушки, арестован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Суд <...> избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа", – говорится в сообщении.

Молодой человек признал себя виновным и дал подробные показания, однако возражал против заключения под стражу.

Об убийстве в Подмосковье стало известно накануне. По словам обвиняемого, 10 июня между ним и девушкой произошла ссора, в результате которой он задушил возлюбленную.

Парень рассказал обо всем своей матери и попросил ее помочь избавиться от тела. Тело молодой человек закопал недалеко от их дачи в Тульской области. Позже родственники убитой обратились в полицию, когда поняли, что девушка пропала.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет предъявил обвинение молодому человеку.

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