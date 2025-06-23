Дело возбуждено по факту убийства двух человек в Тульской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Уголовное дело возбуждено после убийства двух человек, которые были найдены в Тульской области с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По данным ведомства, тела потерпевших обнаружили в автомобиле в поселке Майский Узловского района. Они скончались на месте происшествия.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Полиция субъекта уточнила, что сообщение об обнаружении тел поступило днем 23 июня в дежурную часть ОМВД России по Узловскому району. Машину нашли на обочине возле поселка.

В связи с произошедшим правоохранители проводят оперативные мероприятия, в ходе которых они установят и задержат совершивших преступление лиц.

Ранее столичные полицейские проводили проверку по факту ранения школьника из пневматического оружия. Инцидент произошел в Ново-Переделкине. Там между подростками произошел конфликт.

По словам матери пострадавшего, двое несовершеннолетних выследили ее 12-летнего сына, когда он гулял. Затем они открыли стрельбу прямо на улице из пневмопистолета. В результате пули попали пострадавшему в ногу, живот и в артерию в шее.