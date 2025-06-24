Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В понедельник, 23 июня, в поселке Майском Узловского района прохожие обнаружили в стоящей на дороге машине тела двух мужчин, погибших от огнестрельного ранения. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве.

Выяснилось, что погибли юрист местной адвокатской коллегии и директор одного из образовательных учреждений Тульской области. По версии следствия, новомосковский предприниматель не захотел возвращать мужчинам долг в размере нескольких миллионов рублей.

В результате бизнесмен в тот день предложил правозащитнику и директору образовательного учреждения добраться до поселка Майского, где он якобы должен был передать деньги. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову юристу и второму потерпевшему, а после скрылся с места происшествия.

Спустя время следователи и правоохранители смогли установить личность злоумышленника. В настоящее время он находится в отделении, где с ним проводятся мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела контролирует руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в ТиНАО. По версии следствия, мужчина, находясь в квартире на улице Агрохимической, на почве ревности нанес жене 6 колото-резаных ранений.

Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина скрылся. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на нахождение и задержание подозреваемого.

