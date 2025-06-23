Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено по факту убийства женщины в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 22 июня мужчина, находясь в квартире на улице Агрохимической, на почве ревности нанес жене 6 колото-резаных ранений. Женщина скончалась на месте, а мужчина скрылся.

В пресс-службе отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В ближайшее время будет проведен ряд судебных экспертиз. Кроме того, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на нахождение и задержание подозреваемого.

Ранее стало известно, что суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в подмосковном Дзержинском. По словам обвиняемого, 10 июня между ним и девушкой произошла ссора, в результате которой он задушил возлюбленную. Его заключили под стражу до 17 августа.