Родственнице соучастников убийства экс-мэра Самары предъявлено обвинение

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Родственнице семьи Метревели Таисии Киселевой предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

78-летняя Киселева является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели, которых заочно обвинили и арестовали по делу об убийстве и пособничестве в убийстве Тархова и его супруги, совершенными из корыстных побуждений. Они объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Метревели, находясь за границей России, помогала советами и указаниями в убийстве экс-мэра Самары и его жены, а ее племянник Дмитрий и внучка потерпевших Екатерина отравили пару, заморозили тела при помощи азота, расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

В ведомстве уточнили, что Киселева договорилась с внучкой Тархова и иными лицами, а после обманом присвоила себе машину жены экс-мэра Самары и продала ее местному жителю за миллион рублей. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний женщина отказалась.

В настоящее время следователи продолжают необходимые мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Заявление о пропаже Тархова в полицию подал 1 января его друг. Выяснилось, что мужчина не выходил на связь с конца декабря 2024 года.

По подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его жены была задержана их внучка, которая призналась в содеянном. СМИ предполагали, что она могла совершить преступление из-за 145 миллионов рублей, которые планировала получить от продажи недвижимости.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что Екатерина заносила в дом бочки и выходила с мусорными пакетами. Спустя время криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов – они принадлежали Тархову и его жене.

Суд арестовал Екатерину. Психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой.

