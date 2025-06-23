Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве начальника военной полиции

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Мародеры, подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова с позывным Жара в Курской области, уже задержаны, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

По его данным, Жаров служил в Кореневском, а после Глушковском и Суджанском районах. Он помогал жителям, которые остались в приграничье после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион, и проявлял искреннюю заботу и человечность.

"Его героический поступок – яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня", – написал Хинштейн.

Также он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Начальник военной полиции погиб 22 июня, когда пытался задержать мародеров в Суджанском районе. Врио главы региона подчеркивал, что погибший достоин представления к государственной награде.

До этого Хинштейн рассказывал, что на помощь жителям приграничья Курской области ежемесячно выделяется около 10 миллиардов рублей. Эти средства поступают из федерального бюджета.

