Начальник военной полиции погиб при попытке задержать мародеров под Суджей

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб во время попытки задержать мародеров в Суджанском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Подозреваемые в убийстве задержаны", – написал он в своем телеграм-канале.

Погибший мужчина служил в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах. Он помогал жителям, которые остались в приграничье Курской области и даже в трудные моменты проявлял человечность и заботу, отметил Хинштейн.

По словам врио главы, поступок Жарова является ярким примером истинного патриотизма и преданности стране. Поэтому Хинштейн посчитал его достойным представления к награде.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обязательно окажем всю необходимую помощь", – заключил врио губернатора.

Ранее Хинштейн заявлял, что большую часть социальных объектов в районе Суджи невозможно восстановить. Противник целенаправленно наносил удары по школам, детсадам, домам культуры, администрациям и храмам, зная, что они не представляют военной угрозы. Хинштейн отмечал, что будет правильно, если на месте непригодных к восстановлению объектов возведут новые и современные здания.

