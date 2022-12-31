Сотрудника МАДИ убили в московском парке "Зарядье"

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Мужчину убили под "парящим" мостом в столичном парке "Зарядье". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Под парящим мостом в парке "Зарядье", Китай город, убит сотрудник МАДИ. По предварительным данным, ему нанесли 16 ножевых ранений на парковке", – поделился источник.

Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали. По словам пресс-службы прокуратуры Москвы, ножевые ранения нанес 28-летний мужчина.

На территории происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель Тверского межрайонного прокурора Марина Зорова. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что житель поселка Первомайского Красноярского края пытался задушить свою жену новогодней гирляндой. В сторону злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!