Прокурор запросил пожизненный срок бойцу MMA Ахъядову за убийство инспектора МАДИ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Ламберд Ахьядов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Прокурор в рамках прения сторон попросил приговорить бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в убийстве инспектора МАДИ в столичном парке "Зарядье", к пожизненному сроку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-й западный окружной военный суд.

Он считает, что Ахъядову необходимо избрать отбывание первых четырех лет в тюрьме, а остального времени – в колонии особого режима.

До этого в отношении бойца была проведена повторная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, поскольку ранее в деле были противоречащие друг другу исследования. В результате Ахъядова признали вменяемым.

31 декабря 2022 года подозреваемый нанес сотруднику МАДИ 16 ножевых ранений на парковке в парке "Зарядье". Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя несколько дней Тверской районный суд столицы арестовал Ахьядова.

В декабре 2024 года СК завершил расследование дела и переквалифицировал его в теракт.

Ахьядову предъявили обвинения в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, он присягнул на верность "Исламскому государству" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Ахьядов был завербован в Турции.

Правоохранители уточнили, что обвиняемый хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где было много отдыхающих. Однако в темноте он перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за формы.

