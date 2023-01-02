Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в парке "Зарядье"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину, подозреваемого в убийстве инспектора МАДИ под "парящим" мостом в парке "Зарядье", арестовали. Соответствующее решение принял Тверской районный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

31 декабря подозреваемый нанес сотруднику МАДИ 16 ножевых ранений на парковке. На месте происшествия работу правоохранительных органов координировал заместитель Тверского межрайонного прокурора Марина Зорова. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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