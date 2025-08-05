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05 августа, 11:30

Происшествия

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе

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Несколько российских туристов отравились во время отдыха на Кубе. Свое недомогание они связывают с едой, которую им предлагали в отеле.

После употребления креветок и рыбы, которые были поданы в ресторане гостиницы, у туристов появились симптомы отравления: повышение температуры и боли в животе. Некоторые отдыхающие утверждают, что по внешнему виду блюд было очевидно, что они не свежие.

По словам россиян, им отказали в помощи в отеле, объяснив это тем, что это может быть просто привыканием к местной кухне. При этом туроператоры заявили, что не получали сообщений об инциденте, в связи с чем попросили предоставить им информацию о произошедшем, чтобы они могли оказать необходимую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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