АТОР дала рекомендации туристам после ограничения звонков в мессенджерах

Фото: 123RF/champlifezy

Находящимся за рубежом или планирующим туда поездку российским туристам рекомендуется с запасом пополнить счет телефона, чтобы оставаться на связи, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Как ранее заявили в Роскомнадзоре, в России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для противодействия мошенникам.

В АТОР туристам посоветовали положить на счет телефона столько средств, чтобы в непредвиденной ситуации с избытком хватило на необходимые звонки. Кроме того, необходимо предупредить друзей и родственников о том, что возможны проблемы со звонками на указанных платформах.

Альтернативы Telegram и WhatsApp есть в интернете, в том числе российские – VK-мессенджер или Max, напомнили в организации.

Ранее представители Telegram прокомментировали решение РКН. В сервисе уточнили, что модераторы активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы для удаления вредоносных сообщений. Более того, этот мессенджер стал первым, кто внедрил настройки конфиденциальности для звонков, добавили в пресс-службе Telegram.