Эксперт рассказал, как ограничение звонков в мессенджерах повлияет на операторов связи
С введением ограничений звонков в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) и Telegram в России должна вырасти прибыль операторов связи. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
В последние дни в данных мессенджерах наблюдаются частичные перебои с голосовой связью. По мнению эксперта, пока звонки в них работают, но не исключен вариант отключения данной функции.
