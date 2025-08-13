Форма поиска по сайту

13 августа, 14:30

Туристы смогут проверить классификацию московских отелей на сайте Росаккредитации

С 1 сентября столичные отели без самооценки не смогут принимать гостей

Московские гостиницы проходят процедуру самооценки на сайте подсистемы гостеприимства Федеральной службы по аккредитации. Проверить, прошла ли гостиница классификацию и какой у нее уровень звездности, можно на сайте Росаккредитации.

Эксперты отмечают, что для туристов это дополнительная гарантия безопасности и качества. Отельеры, уже завершившие процедуру, отмечают, что она проста и включает юридическую проверку документов и фотофиксацию оснащения номерного фонда и инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия Шкода Анастасия Налетова

