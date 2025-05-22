Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 11:00

Общество

Родители московских школьников оформили почти миллион справок в МЭШ за 2 года

Родители московских школьников оформили почти миллион справок в МЭШ за 2 года

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках"

Российским студентам могут запретить пользоваться ИИ для написания контрольных и курсовых

В Московском медицинском колледже № 6 рассказали, как готовят будущих специалистов

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках" 24 мая

Программы профориентации в столичных колледжах будут идти все лето

Рособрнадзор разработал платформу обратной связи для сдающих ЕГЭ

"Московский патруль": мошенники активизировались в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: военно-патриотические клубы появятся во всех школах и колледжах Москвы

"Мой район. Новости": в Новокосине открыли патриотический клуб имени Героя России Фадина

Родители школьников оформили почти миллион цифровых справок об обучении за 2 года через сервис "Московская электронная школа". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Платформа позволяет получить документ за пару минут без посещения школы. Он заверен электронной подписью и пригодится при покупке льготных билетов на поезд, для получения скидок в музеях, театрах и других организациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика