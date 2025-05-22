Родители московских школьников оформили почти миллион справок в МЭШ за 2 года

Родители школьников оформили почти миллион цифровых справок об обучении за 2 года через сервис "Московская электронная школа". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Платформа позволяет получить документ за пару минут без посещения школы. Он заверен электронной подписью и пригодится при покупке льготных билетов на поезд, для получения скидок в музеях, театрах и других организациях.

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