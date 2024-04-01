Психолог Хоркин рассказал, как справиться со стрессом от технического прогресса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Важно тщательно выбирать навыки, которым необходимо научиться, и сразу же применять их на практике, рассказал Life.ru системный семейный терапевт, психолог Сергей Хоркин.

По словам эксперта, из-за стремительного развития технологий людям приходится постоянно осваивать новые навыки. Это может вызывать тревогу, страх, чувство беспомощности, раздражение или гнев.

"Для начала объясните себе, зачем вы обучаетесь чему-то новому. Когда вы наделяете смыслом действие, страх и внутренний конфликт пропадает", – сообщил Хоркин.

Психолог подчеркнул важность жизненного опыта. Интеграция нового знания пройдет легче, если опираться на уже имеющийся опыт.

Он посоветовал учиться, когда назрела необходимость. Взрослый человек будет осваивать новое, если это ему действительно необходимо, когда он понимает, что прежние навыки тормозят выполнение текущих задач, подытожил специалист.

Психолог порекомендовал сразу же применять на практике полученные знания.

"У человека должна быть возможность встроить новые навыки в реальные рабочие или бытовые ситуации", – заключил Хоркин.

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