В российских вузах прокомментировали идею разрешить студентам использовать нейросети

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В российских вузах оценили идею разрешить студентам прибегать к помощи нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ. Об этом пишет RT.

Ранее с такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, нейросети могли бы стать хорошим практическим инструментом.

Преподаватель курса "Введение в искусственный интеллект и разговорные боты" РАНХиГС Роман Душкин заявил, что с развитием технологий появляются новые возможности. И современная молодежь уже научилась пользоваться искусственным интеллектом, добавил он.

"Совершенно очевидно, что запреты ничего не изменят. В университетских кругах уже звучат призывы ввести запрет на нейросети, но, я уверен, студенты найдут способ обойти эти ограничения в будущем", – высказался Душкин.

Он также отметил, что нейросеть способствует быстрому получению новых знаний. Эксперт объяснил, что сам формат ее работы удобен и близок молодому поколению.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта вынуждает человека совершенствовать свои навыки, считает Душкин. Таким образом, увеличивается ценность высшего образования, подчеркнул он.

По его мнению, даже если ввести запрет на использование нейросетей, никак нельзя будет отследить, выполняются ли установленные правила. Специалист обратил внимание, что качественный текст, составленный ИИ, нельзя отличить от того, который был написан человеком. Сегодняшняя система образования должна адаптироваться к новым условиям, резюмировал он.

Однако в РУДН считают, что все зависит от целей использования.

"Если речь о механических аспектах – проверить орфографию, оригинальность текста или оформление цитат, визуализировать данные, быстро агрегировать информацию из открытых источников – это одно", – подчеркнули представители вуза.

Если же нейросети полностью выполняют всю работу, это нарушает принцип честности, в результате чего появляются псевдонаучные выводы, отметили в РУДН. Эксперты считают, что выстраивать содержание текста и подводить итоги работы должен человек.

В вузе уверены, что искусственный интеллект должен оставаться вспомогательным инструментом. Там также заявили о необходимости регламентировать, в каких случаях допускается его использование.

В последнее время нейросети активно развиваются и набирают популярность, отметила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

"Студенты используют такие сервисы, зачастую не утруждая себя перепроверкой и переработкой сгенерированного текста или кода, действуя в парадигме "поймай меня, если сможешь", – добавила она.

Однако у преподавателя на сегодняшний день нет инструкций, как действовать в ситуации, когда ученик приносит такую работу. Идея разрешить студентам использовать нейросети должна быть детально проработана, подчеркнула Мамедова.

При этом в КНР, например, выступают категорически против использования сервисов ИИ при написании дипломов. В свою очередь, преподаватели в РФ должны быть готовы к тому, что студент принесет сгенерированный текст.

Ранее на базе МГУ имени Ломоносова запустили суперкомпьютер. Машина мощностью 400 петафлопс будет использоваться для защиты систем на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, оборудование поможет в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов анализа больших данных. Помимо этого, компьютер понадобится для исследований в областях физики, химии, биологии, психологии, социологии, геологии, медицины.



"Техно": нейросети в музыке и искусстве