От винта! Как нейросетям удалось обыграть людей в гонках дронов

Система искусственного интеллекта под названием Swift, разработанная исследователями из Цюрихского университета и компанией Intel, одержала победу над чемпионами мира в гонках дронов, попутно установив рекорд по времени прохождения трассы. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: uzh.ch/Leonard Bauersfeld

Если вы когда-нибудь играли против компьютера, то знаете, что победить в схватке с ним очень сложно. Мало того, где-то на задворках сознания отлично понимаешь, что выигрыш случился только потому, что машина позволила это сделать. Игровые программисты отлично понимают: если алгоритм невозможно обыграть, то такая игра обречена на коммерческий провал. В этом и заключается единственная причина того, почему кровожадные зомби во всех шутерах настолько медленные и тупые: никому не интересно бороться с непобедимыми монстрами.

Как ни странно, сделать игру, в которой невозможно победить, очень просто: здесь человек играет в виртуальном мире по компьютерным правилам, и у него, конечно же, нет ни единого шанса. А в реальности проводить состязание человека и машины чаще всего невозможно и просто бессмысленно. Даже если самый сильный атлет планеты решит побороться с роботом в армрестлинге, исход поединка будет очень предсказуемым.

И все же существуют виды "единоборств", в которых белковая форма жизни может на равных соперничать с кремниевыми чипами. Первыми стали шахматы. Изначально электронные гроссмейстеры научились ставить мат любителям, потом стали одолевать профессионалов, а в мае 1997 года действующий чемпион мира Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) уступил в матче из шести партий суперкомпьютеру Deep Blue, разработанному корпорацией IBM.

Следом машины освоили го – игру, которая, по мнению специалистов, гораздо сложнее шахмат. В 2016 году компьютерная программа AlphaGo от Google обыграла со счётом 4:1 корейца Ли Седоля, профессионала 9-го дана (высшего ранга). Интересно, что AlphaGo была основана на принципах машинного обучения и такого высокого уровня достигла самостоятельно, обучаясь на партиях чемпионов.



Фото: uzh.ch/Regina Sablotny

В наши дни настало время вывести противостояние "человек-машина" в физический мир, и полигоном для таких испытаний стали соревнования по пилотированию скоростных дронов. В авиационном ангаре недалеко от Цюриха специально для эксперимента построили трассу размером 25 на 25 метров, на которой было семь ворот и один вертикальный разворот. Система искусственного интеллекта под названием Swift, разработанная исследователями из Цюрихского университета и Intel, для начала обучалась в виртуальной реальности, запуская сразу 100 моделей дронов по цифровой копии маршрута. Всего после часа таких тренировок ее подключили к настоящему спортивному коптеру. Против Swift выступили два чемпиона мира по этому виду спорта, а также трехкратный чемпион Швейцарии в личных гонках.

Искусственный интеллект довольно легко обыграл всех пилотов-людей, выполняя, по их заявлениям, "совершенно нечеловеческие маневры". Его самый быстрый круг был на целых полсекунды быстрее, чем лучший результат человека – а в скоростных гонках это очень большой отрыв. Тем не менее люди смогли лучше адаптироваться к меняющимся условиям. Когда яркий солнечный свет осветил ангар сильнее, чем ожидалось, ИИ потерпел неудачу.

Что ж, многочисленные фильмы и книги оказались правы: если люди и могут что-то противопоставить искусственному интеллекту, то только непредсказуемость и склонность к импровизации. Надеемся, что в ближайшее время у нас не появится возможность испытать все это в реальной схватке.

Хотя…