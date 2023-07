Без премии: почему созданным нейросетями трекам не хотят вручать "Грэмми"

Президент американской Национальной академии искусства и звукозаписи Харви Мейсон – младший заявил, что в ближайшее время песни, написанные искусственным интеллектом, не смогут претендовать на получение премии "Грэмми". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Системы искусственного интеллекта (ИИ) сегодня умеют столько, что часто кажется, будто они вот-вот оставят без работы все человечество. Примерно такого мнения придерживаются и многие музыканты. Ведь нейросети уже обладают всеми навыками, позволяющими генерировать песни.

Сочинение стихов стало едва ли не первым умением, которым овладел ИИ сразу после написания текстов. Для создания поэм им понадобилось добавить всего два простых условия – соблюдение размера и рифмы. Придумывать мелодии компьютеры умели задолго до появления ИИ – эксперименты велись еще с середины прошлого века.

Если у вас есть слова и музыка, нужен только вокалист. И с этой задачей тоже отлично справляются нейросети: они споют любым голосом, в любой тональности и с любым настроением. В итоге, если объединить усилия ИИ-поэта, ИИ-композитора и ИИ-вокалиста (добавив к ним ИИ-аранжировщика), можно штамповать хиты с безумной скоростью, покоряя мировые чарты.

Между прочим, спрогнозировать будущую популярность только что написанного трека нейросети тоже сумеют. Исследователи из Клермонтского университета обучили искусственный интеллект реагировать на песни так же, как человек. Сначала испытуемым людям давали послушать самую разную музыку и просили поставить ей оценки "нравится – не нравится". Набрав достаточное количество таких данных, ученые обучили на них ИИ. И теперь он может определить популярный хит с точностью до 97%. Таким образом, электронный продюсер отныне тоже существует.

Все это говорит о том, что в самое ближайшее время нас ждет буквально цунами суперхитов, сочиненных и исполненных искусственным интеллектом. Это обязательно случится, и многие деятели музыкальной индустрии отлично понимают перспективы.

Вот почему американская Национальная академия искусств, ежегодно вручающая "Грэмми" за лучшие музыкальные композиции, устами своего президента заявила: ИИ никогда не получит престижную премию. По крайней мере, в ближайшие пару десятилетий этого точно не произойдет.

При этом материал, в котором использована работа нейросетей, несомненно, будет рассматриваться влиятельным жюри. Но предпочтение все равно продолжат отдавать тем песням, в которые больший вклад внесли настоящие музыканты.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Примечательно, что совсем недавно в Сети стала вирусной песня исполнителей Drake и The Weeknd под названием Heart On My Sleeve. Поклонники бурно спорили, не подделка ли это, пока наконец не выяснилось, что трек полностью был создан нейросетями.

Как только два музыканта узнали о существовании этой якобы совместной работы, они сразу же запустили судебный процесс. По его итогам специалисты, запрограммировавшие ИИ, выплатили артистам огромный штраф. Теперь песню пытаются удалить из стриминговых сервисов.

Конечно, нейросети не всегда выступают единственными создателями треков. Иногда они выполняют вспомогательные функции. Например, совсем недавно Пол Маккартни заявил, что готовит к выпуску "последнюю песню The Beatles", для производства которой он с помощью искусственного интеллекта смог выделить из старой некачественной записи голос Джона Леннона.

Такой музыки скоро будет так много, что она со временем станет полностью персонализированной. Каждый смартфон в мире начнет "на лету" создавать для пользователя треки, основываясь на его предпочтениях. Они будут сочиняться в реальном времени, звучать в наушниках один раз и сразу же отправляться в небытие.

Понятно, что для современной музыкальной индустрии такой прогноз звучит как самый страшный кошмар. Продюсеры, певцы и музыканты могут вообще исчезнуть, как в свое время произошло с извозчиками и фонарщиками.

Хотя…