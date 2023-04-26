Вместе до конца: как человечество будет сливаться с искусственным интеллектом

Футурологи, анализирующие развитие искусственного интеллекта, прогнозируют, что в обозримом будущем люди и компьютеры могут стать единым целым. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Об искусственном интеллекте сегодня не говорит только ленивый. Школьники заказывают нейросетям рефераты, художники генерируют фотореалистичные изображения, стриминговые сервисы создают тексты и мелодии песен и даже записывают их голосами известных исполнителей. Ни у кого не остается сомнений – это технологии, которые необратимо изменят нашу жизнь. Если вектор развития не изменится, то ИИ довольно скоро достигнет, а затем и превысит уровень интеллекта человека.

Футурологи довольно давно придумали термин "технологическая сингулярность" – так называют гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым. ИИ начнет постоянно самосовершенствоваться, при этом каждая новая его версия будет появляться все быстрее. В конце концов, возникнет суперсистема, интеллектуально превосходящая все человечество.

Но прежде чем это произойдет, наступит некий промежуточный момент, в котором люди больше не смогут существовать без компьютеров. Причем не только на бытовом, но и на физиологическом уровне. Электронные системы будут интегрированы в организм – даже в мозг, и такие технологии уже разрабатываются сегодня.

Компания Илона Маска Neuralink вот-вот начнет испытания нейроинтерфейсов на людях. Специалисты имплантируют электронику в мозг добровольцев, чтобы они могли управлять компьютером мысленно. Другая технологическая компания Synchron уже создала имплантат, который позволил пациенту с "болезнью Хокинга" – боковым амиотрофическим склерозом – отправлять e-mail и выходить в интернет.

Электронные системы пытаются заменить людям атрофированную сетчатку и вернуть утраченный слух. И рано или поздно наступит время, когда обмен информацией между машиной и мозгом станет двусторонним. Мозговые имплантаты больше не будут чисто медицинскими приборами и кардинально изменят способы, которыми люди общаются с компьютерами.

Человек и машина сольются в единое целое. Это не обязательно означает, что компьютеры станут "разумными" или будут контролировать нас. Но сама интеграция и вытекающая из нее зависимость могут изменить человечество безвозвратно.



Но и это еще не все. Рэй Курцвейл, американский инженер и футуролог, создатель систем для распознавания речи и бывший разработчик Google, считает, что человеческий разум будет "выброшен на автобан прогресса" и начнет эволюционировать с невиданной скоростью. Эксперт полагает, что сингулярности удастся добиться к 2045 году. После этого появятся "сверхлюди", обладающие невероятной интеллектуальной мощью.

Но такие радужные прогнозы строят не все. Еще Стивен Хокинг утверждал, что ИИ будет развиваться самостоятельно и это может привести к апокалипсису. Хокинг писал: "Развитие полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Люди, которые ограничены медленной биологической эволюцией, не смогут конкурировать и будут просто вытеснены".

Но есть и третья теория. Ее автор, выдающийся нейробиолог Джулио Тонони полагает, что человечество совместно с искусственным интеллектом сольются в единый разум. Мозг будет поглощен высшей формой сознания, основанной на биологических и машинных алгоритмах.

Тонони считает, что когда-нибудь человечество превратится во что-то, напоминающее муравейник или пчелиный рой. В этих биосистемах интеллект каждого отдельного представителя развит хуже, чем у всего социума. Общественные насекомые обладают коллективным разумом – пусть и примитивным. По мнению Джулио Тонони, человеческий мозг перестанет быть сознательным сам по себе и вместо этого станет простым винтиком в мегасознательной сущности.

Конечно, все это не более чем предположения и аппроксимации. Однако эти теории показывают, куда может повернуть развитие цивилизации. Человечество должно видеть все возможные пути и выбирать из них самый безопасный и эффективный. Надеемся, нам для этого хватит и индивидуального, и коллективного разума.

Хотя…

