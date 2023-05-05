Одевает и кормит: неожиданные варианты применения искусственного интеллекта

Системы искусственного интеллекта и нейросети применяют в самых разных областях, порой довольно забавных и неожиданных. Об интересных вариантах использования ИИ рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Странная складывается ситуация. С одной стороны, мы с готовностью повторяем утверждение о том, что "искусственный интеллект может все". А с другой – если любого из нас спросить, а что именно, мало кто вспомнит хоть что-то, кроме создания картинок по запросу и написания школьных рефератов.

Между тем нейросети осваивают все новые и новые направления. Сегодня ИИ способен писать стихи на заданную тему, анимировать фотографии, сочинять музыку, озвучивать тексты голосами знаменитостей, удалять шумы из аудиозаписей, писать за вас электронные письма, придумывать логотипы, изобретать дизайн татуировок и многое, многое другое. Но даже среди такого разнообразия умений иногда встречаются совсем удивительные, о которых хочется рассказать отдельно.

Исследователи из Стэндфордского университета разработали генеративную модель ИИ, которая придумывает современные танцы. Система изобретает движения, которые способен повторить живой танцор, отталкиваясь при этом от предложенной пользователем музыки. Алгоритм назвали EDGE (Editable Dance GEneration) – редактируемая танцевальная генерация.

Готовые хореографические элементы ИИ демонстрирует в виде 3D-изображений, которые можно сохранять, пересылать и затем разучивать. Человек может поручить системе лишь часть работы: например, танцор может придумать движения ног, загрузить их в EDGE, а затем ИИ дорисует к ним жесты рук.



Разработчики обучили нейросеть на тысячах танцевальных видеороликов. Кроме того, в систему включены подробные сведения об анатомии человека – строении скелета, подвижности суставов, силе и расположении мышц и так далее. Все это позволяет EDGE не выдумывать невыполнимых трюков, а предлагать только те элементы, которые действительно может выполнить живой танцор.

Группа итальянских разработчиков трудится над системой, позволяющей изобретать модную одежду. Сегодня существует довольно много нейросетей, обученных на параметрах человеческого тела и оцифрованных моделях одежды. Но все они предназначены для виртуальной примерки: прежде чем приобрести джинсы или футболку, покупатель, не выходя из дома, открывает видеоредактор, который в реальном времени "одевает" его изображение в товары из каталога.

Исследователи из университетов Флоренции, Модены и Пизы пошли дальше – они представили новую систему, которая помогает дизайнерам визуализировать свои идеи, показывая, как они могли бы выглядеть на человеческом теле. Проще говоря, модельер может загрузить в нейросеть эскиз и получить на выходе фотореалистичное изображение того, как готовый комплект одежды будет смотреться на человеке – причем в разных позах и во время движения. Мало того, система способна исправлять ошибки и даже самостоятельно генерировать платья, юбки или брюки.



Фото: Human-Centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing/Alberto Baldrati, Davide Morelli, Giuseppe Cartella, Marcella Cornia, Marco Bertini, Rita Cucchiara

Исследователи из Алабамы Дэвид и Саманта Ноевер разработали нейросеть, которая генерирует рецепты различных блюд. На первый взгляд, в этом нет ничего необычного, поскольку похожие алгоритмы существуют довольно давно. Но авторы идеи предложили оригинальный подход: в качестве входящей информации их ИИ использует не список продуктов, а фотографию содержимого холодильника. Для этого пришлось построить отдельную модель распознавания изображений, способную идентифицировать несколько сотен продуктов как в упаковке, так и без нее. Кроме того, пришлось научить нейросеть оценивать количество и качество "исходников": например, если помидоров на фото мало или они уже испортились, из них вряд ли получится приготовить салат.

ИИ обучили на сотнях фотографий открытых холодильников, и сегодня он может выдавать полные рецепты с подробными инструкциями и размерами порций.

Очередная нейросеть сегодня появляется едва ли не ежедневно. Авторы применяют искусственный интеллект к самым разным аспектам жизни – иногда успешно, иногда не очень. Но, главное, ИИ пока не способен самостоятельно ставить перед собой задачи, которые ему нужно выполнять. Вот когда искусственный разум этому научится, люди ему будут уже не нужны.

Хотя...