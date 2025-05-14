Московские школьники стали в 3 раза чаще интересоваться виртуальными лабораториями МЭШ

Виртуальные лаборатории для онлайн-экспериментов в МЭШ стали в три раза популярнее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

МЭШ постоянно модернизируется и, в том числе позволяет изучать науку в интерактивном формате. Это не требует дополнительного оборудования, опыты можно безопасно проводить без присмотра взрослых, а их наглядность не уступает реальным экспериментам.

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