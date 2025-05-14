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14 мая, 11:45

Общество

Московские школьники стали в 3 раза чаще интересоваться виртуальными лабораториями МЭШ

Московские школьники стали в 3 раза чаще интересоваться виртуальными лабораториями МЭШ

Виртуальные лаборатории в МЭШ стали в три раза популярнее среди школьников

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Виртуальные лаборатории для онлайн-экспериментов в МЭШ стали в три раза популярнее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

МЭШ постоянно модернизируется и, в том числе позволяет изучать науку в интерактивном формате. Это не требует дополнительного оборудования, опыты можно безопасно проводить без присмотра взрослых, а их наглядность не уступает реальным экспериментам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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