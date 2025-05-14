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14 мая, 07:15

Общество

В московских колледжах откроются новые направления обучения

В московских колледжах откроются новые направления обучения

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С 1 сентября в столичных колледжах появятся десятки новых специальностей. Будущие студенты смогут изучать квантовые коммуникации, интеллектуальные интегрированные системы и разработку игр в виртуальной реальности. Всего в системе среднего профобразования Москвы будет более 150 направлений.

Акцент сделан на подготовке кадров для рынков будущего. В колледжах усиливают практическую часть обучения, обновляют лаборатории и развивают сотрудничество с крупными работодателями – от метрополитена до госкорпораций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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