В Минцифры РФ рассказали, в каком случае восстановят звонки в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). В Минцифры РФ сообщили, что доступ восстановят, если мессенджеры выполнят требования российских законов.

По данным правоохранительных органов, именно Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которые используют мошенники для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в помощь террористам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.