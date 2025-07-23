Нефтепродукты продолжают поступать в море из танкера "Волгонефть-212"

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Нефтепродукты продолжают поступать в Черное море из танкера "Волгонефть-212", который затонул в Керченском проливе. Об этом на заседании Арбитражного суда Краснодарского края заявила представитель Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, ее слова приводит "Интерфакс".

Инстанция рассматривает иск службы на возмещение 49 460 850 849 рублей ущерба по отношению к судовладельцу компании "Каматрансойл", а также к фрахтователю судна компании "Кама шиппинг".

Представитель ведомства обратила внимание, что судно затонуло полностью. При этом на его борту находилось восемь танков с нефтепродуктами. Некоторые из них оказались разрушены в процессе крушения, другие погрузились на дно, однако у всех них была нарушена герметичность.

"Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились", – подчеркнула представитель службы.

Она также добавила, что на сегодняшний день не существует обследования, которое дало бы возможность определить, сколько килограммов воды попало в танки и насколько сильно она смешалась с нефтепродуктами.

При этом собственник танкера бездействует на протяжении всего периода ликвидации ЧС, указала представитель Росприроднадзора.

"В силу норм Кодекса торгового мореплавания именно собственник обязан поднять остатки судна", – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Тот же кодекс обязывал "Каматрансойл" разработать проектную документацию, обратиться с разрешением на поднятие судна и так далее. Однако собственник не сделал ничего из этого, что привело к увеличению вреда, нанесенного окружающей среде, подчеркнула представитель Росприроднадзора.

Черноморское побережье было загрязнено мазутом в конце 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

В результате часть пляжей Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае оказались непригодными для купания. Их планируют открыть после стабилизации ситуации с загрязнением. Уже в текущем году на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было выделено дополнительно свыше 7,5 миллиарда рублей.

