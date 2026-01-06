Силы ПВО ночью сбили 129 украинских дронов над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 января ликвидировали 129 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 29 дронов были уничтожены над Брянской областью, 15 беспилотников – над Белгородской областью, 13 – над Ярославской областью, а 10 – над Новгородской областью. Кроме того, 9 БПЛА удалось перехватить над Смоленской областью, 7 – над Курской областью и аналогичное количество аппаратов над Пензенской областью.

Помимо этого, 6 дронов были ликвидированы над Тверской областью, еще 6 беспилотников – над Башкортостаном, 5 – над Астраханской областью, а еще 5 – над Ростовской областью. 4 БПЛА удалось нейтрализовать над Калужской областью, а по 2 аппарата – над территорией Московского региона, а также над Орловской и Ленинградской областью.

По 1 беспилотнику удалось ликвидировать над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Крымом и Татарстаном.

Ранее возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения сбитого украинского БПЛА. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

