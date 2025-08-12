В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах, чтобы снизить нагрузку на учеников. Сейчас дети проводят за учебой по 8–10 часов в день. Идею поддержала часть родителей, однако многие учителя считают, что полная отмена снизит качество знаний.

По данным опроса, 10% школьников уже выполняют задания с помощью искусственного интеллекта. Эксперты предлагают заменять их творческими проектами и минимизировать объем, оставляя только материал для закрепления тем. Вопрос будет обсуждаться в сентябре, решение примет правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.