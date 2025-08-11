Форма поиска по сайту

11 августа, 22:15

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "едет в Россию" 15 августа. СМИ сразу же предположили, что лидер США оговорился, ведь встреча с Владимиром Путиным назначена на Аляске.

Этот американский штат когда-то называли Русской Америкой. По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, эту территорию можно считать Россией в силу разных обстоятельств.

Несмотря на то, что она давно перешла к США, традиционный российский дух там остался. На Аляске проживают свыше 12% православных, на улицах можно услышать русскую речь, а в ресторанах попробовать пельмени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

