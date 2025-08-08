08 августа, 17:15Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы последний выразил поддержку сохранению контактов между Россией и США.
Также главы государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодействия и сотрудничества между РФ и КНР. Одной из тем беседы стала встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.
