Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы последний выразил поддержку сохранению контактов между Россией и США.

Также главы государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодействия и сотрудничества между РФ и КНР. Одной из тем беседы стала встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.

