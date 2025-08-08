Форма поиска по сайту

08 августа, 17:15

Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с праздником

Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир на Украине

Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электросудостроения СПбГМТУ

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы последний выразил поддержку сохранению контактов между Россией и США.

Также главы государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодействия и сотрудничества между РФ и КНР. Одной из тем беседы стала встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

