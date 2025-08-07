Форма поиска по сайту

07 августа, 13:15

Политика

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, инициатором выступила американская сторона. В настоящее время коллеги обеих стран обсуждают детали и место проведения встречи. Политик подчеркнул, что последний пункт уже согласован, однако Кремль сообщит о нем позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

