Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, инициатором выступила американская сторона. В настоящее время коллеги обеих стран обсуждают детали и место проведения встречи. Политик подчеркнул, что последний пункт уже согласован, однако Кремль сообщит о нем позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.