В США увидели риски для Трампа при переговорах с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа в случае его переговоров с Владимиром Путиным. Об этом говорится в статье Weapons and Strategy.

"Трампу нужно будет контролировать (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки", – подчеркнул Брайен.

По его словам, Вашингтон якобы хочет избавиться от украинского лидера, так как тот является препятствием для заключения соглашения. Именно по этой причине, считает Брайен, нельзя исключать мелодраматического развития событий, связанных со статусом Зеленского.

В свою очередь, украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что Путин согласится на личную встречу с американским коллегой из-за желания избежать прямой конфронтации. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Financial Times.

"Он хочет сохранить окно для переговоров открытым в общении с президентом США", – допустил политолог, добавив, что согласие с ультиматумом Трампа по миру на Украине якобы стало бы проявлением слабости.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Стороны приступили к конкретной проработке параметров встречи.

Как пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков, место проведения мероприятия уже согласовано, но о нем объявят позже. При этом он подтвердил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов.

Ушаков подчеркнул, что в России предлагают прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке встречи с Трампом и считают главным, чтобы эта встреча была "успешной и результативной".

