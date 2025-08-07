Ушаков: Москва оставила без ответа идею Уиткоффа о трехсторонней встрече

Фото: ТАСС/EPA/POOL/AL DRAGO

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным затрагивал идею трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако Москва не стала реагировать на это предложение, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом", – цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, главным является успешная и результативная встреча.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Москве 6 августа. Встреча длилась около трех часов. На ней также присутствовали Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп назвал прошедший разговор продуктивным. Он отметил, что сторонам удалось достичь "большого прогресса". Американский президент также проинформировал ряд союзников в США и Европе о результатах переговоров.

На следующий день Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Место проведения мероприятия уже согласовано, но о нем объявят позже.

