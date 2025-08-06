Беседа Путина с Уиткоффом продлилась около трех часов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле. Она продолжалась около трех часов, сообщила пресс-служба президента России.

Беседа проходила в представительском кабинете. На ней присутствовали помощник лидера страны Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как уточняет РИА Новости, кортеж Уиткоффа покинул Кремль около 14:30.

Спецпосланник американского лидера прибыл в российскую столицу утром 6 августа. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково. Поездку ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие действия его страны по ситуации на Украине будут зависеть от итогов переговоров.

В свою очередь, Уиткофф выражал надежду на достижение мира до окончания срока полномочий действующего главы Белого дома. Это событие он назвал достойным завершением своей карьеры в качестве спецпосланника.

