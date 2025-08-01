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01 августа, 07:15

Общество

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 августа 2025 года

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 августа 2025 года

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Изменения в законах вступят в силу с 1 августа 2025 года. Например, работающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии. Это касается тех, кто трудился в 2024 году и за кого работодатели перечисляли взносы.

Также с 1 августа водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО. Страховые компании больше не смогут затягивать время, ведь теперь они обязаны принимать электронные заявления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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