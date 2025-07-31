Путин подписал закон о введении новых госпошлин

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Владимир Путин подписал закон о введении новых государственных пошлин, а также о повышении уже действующих тарифов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь за регистрацию иностранца по месту жительства или за продление срока его временного пребывания в РФ устанавливается пошлина в размере 1 тысячи рублей, за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания – 500 рублей.

Выдача дубликатов разрешений на привлечение или работу иностранных сотрудников и внесение изменений в сведения, содержащиеся в соответствующих разрешениях, будут облагаться госпошлиной в размере 2,1 тысячи рублей. Выдача дубликата, продление срока действия или переоформление разрешения на работу обойдется в 4,2 тысячи рублей.

Помимо этого, новые пошлины установлены и в транспортной сфере. В частности, граждане будут платить 3 тысячи рублей за выдачу государственных регистрационных знаков на машины и 2 250 рублей – за выдачу государственных регистрационных знаков на прицепы и мототранспортные средства.

Выдача бумажного свидетельства о регистрации авто будет стоить теперь 1,5 тысячи рублей, пластикового документа – 4,5 тысячи рублей, паспорта транспортного средства – 1,2 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения составит 4 тысячи рублей, а водительского удостоверения нового поколения – 6 тысяч рублей. Помимо этого, за внесение сведений в единую систему технического осмотра при оформлении диагностической карты россияне теперь будут платить 500 рублей.

При этом государственная пошлина не уплачивается за постановку на учет по месту пребывания иностранцев в гостинице или в другом средстве размещения, где предоставляется подобная услуга, в учреждениях отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в медицинских организациях, оказывающих помощь в стационарных условиях, в местах социального обслуживания, которые предоставляют услуги в стационарной форме, а также в учреждениях, исполняющих уголовное или административное наказания, диппредставительствах и консульских учреждениях других государств.

Кроме того, госпошлина не устанавливается за продление срока временного пребывания иностранца в России, прибывшего в страну в порядке, предполагающем получение визы.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% размера регионального прожиточного минимума. Документ предполагает увеличение выплаты для тех студенток, которые обучаются в очном формате в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Согласно нововведению, средний размер выплат по беременности и родам этой категории россиянок составит 90 202 рубля. Помимо этого, Социальный фонд теперь наделен полномочиями по назначению и выплате пособия, которое будет перечислять за счет средств федерального бюджета.