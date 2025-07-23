Путин подписал закон о расширении понятия экстремистской организации

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Владимир Путин подписал закон, которым расширил понятие экстремистской организации в России. Теперь ими будут считаться и экстремистские сообщества, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в понятие экстремистской организации были включены создатели, руководители и участники, которые уже осуждены по делу об организации экстремистского сообщества.

22 июля Госдума в рамках пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов, незаконную передачу абонентского номера и данных для входа в личные аккаунты. Документ вводит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, которые включены в федеральный перечень.

При этом, по словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, использование соцсетей не будет наказываться, даже если они являются экстремистскими.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал, что если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет.

