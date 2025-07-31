Ученые выяснили, что ежедневные активные прогулки продлевают жизнь. Отмечается, что 15-минутная ходьба снижает риск преждевременной смерти на 20%. Многочасовая уменьшает данную вероятность на 4%.

Специалисты объяснили это аэробной нагрузкой, влияющей на организм. Она улучшает работу сердца и стабилизирует артериальное давление, а также помогает контролировать массу тела.

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