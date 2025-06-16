Эксперты рассказали, что треть люксовых бутиков в центре Москвы остается пустой

В центре Москвы пустует более трети торговых площадей, где раньше располагались бутики элитных брендов. Особенно много свободных помещений в Столешниковом переулке, на Никольской улице и Кузнецком Мосту.

Несмотря на это, аренда на этих локациях не только не снижается, но даже продолжает расти. По данным аналитиков, стоимость аренды доходит до 230 тысяч рублей за квадратный метр. Многие люксовые бренды, покинувшие Россию в 2022 году, все еще продолжают платить аренду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.