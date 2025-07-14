Терапевт Кондрахин перечислил продукты, продлевающие жизнь

Умеренные физические нагрузки способны снизить риски смерти на 20–40%, заявили ученые. В частности, при активном образе жизни снижется риск сердечно-сосудистых заболеваний. Что еще поможет продлить жизнь и поддержать сердце, расскажет Москва 24.

Сердце в порядке

Умеренная и высокоинтенсивная физическая активность, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продлевает жизнь. К такому выводу пришла команда ученых из Австралии, Японии, Бразилии и Литвы. По их данным, опубликованным в журнале British Journal of Sports Medicine, физическая активность снижает риск смерти на 20–40%.

По мнению ВОЗ, в неделю для поддержания здоровья требуется пять часов умеренных по силе нагрузок. Для этого подойдут ходьба в быстром темпе, бег трусцой или трекинг. Длительность нагрузок с высокой интенсивностью не должна превышать 2,5 часов в неделю: речь идет о занятиях фитнесом и стайерским бегом, а также интервальных тренировках.

При этом результаты умеренной и высокой активности, а также их сочетание несет одинаковый эффект. А вот более продолжительные по времени нагрузки не дали дополнительного эффекта.

Также ученые обнаружили, что физическая активность приносит пользу независимо от того, занимался ли человек спортом в течение всей жизни или начал только во взрослом возрасте. При сравнении с контрольной группой, которая не тренируется, риск смерти от всех причин у людей, начавших заниматься спортом позднее, снижался почти на четверть.

Кроме того, исследование доказало, что более ощутимый эффект нагрузок связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у людей, которые придерживаются рекомендованного уровня активности, риск смерти от этих недугов был ниже почти на 40%. При этом вероятность летального исхода от онкологических заболеваний упала на четверть.

Полезные привычки

Позаботиться о своем здоровье можно, не только занимаясь спортом, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сердце не любит нарушений режима труда и отдыха, поэтому важно хорошо отдыхать, вовремя ложиться спать и просыпаться. Необходимо не перегружать себя и стараться относиться ко всему с оптимизмом, потому что нервы и депрессия нередко приводят к заболеваниям сердца. Нужно уметь радовать себя любыми маленькими приятностями.

Также терапевт посоветовал следить за рационом, включая в него полезные для сердца продукты.

"Максимальную пользу несет рыба жирных сортов, например, скумбрия и лосось. Не стоит отказываться и от рыбьего жира в виде капсул – он также богат кислотами, полезными для сердца. Плюс необходимо добавить в рацион овощи и грудку курицы или индейки. А вот потребление соли, кофеина и алкоголя лучше минимизировать. И стоит отказаться от жареной, копченой и жирной пищи", – отметил Кондрахин.

Он также согласился, что полезно нагружать сердце пешими прогулками.

"Эффективность такой активности не измеряется количеством шагов. Правильнее будет считать длительность прогулки – не менее 30 минут каждый день, и ее интенсивность. Примерная скорость во время такой нагрузки – 5–6 километров в час", – добавил терапевт.

Кроме того, поддержать здоровье сердца в повседневной жизни поможет контрастный душ. По словам эксперта, важно, чтобы разница в температурах была ощутимой, но не вызывала дискомфорта. При этом оптимальный показатель для горячей воды составляет 40–45 градусов, а холодной – 10–20, заключил врач.