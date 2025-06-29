Фитнес-эксперт Каневский предупредил об опасности челленджа "75 тяжелых дней"

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем опасен новый фитнес-челлендж "75 тяжелых дней".



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На просторах интернета появился новый фитнес-челлендж под названием "75 тяжелых дней". Автор "вызова" (именно так дословно переводится термин "челлендж") Энди Фризелла утверждает, что по его завершению человек не просто похудеет и наберет мышечную массу, – он сделает тренировки и правильное питание неотъемлемой частью рутины. То есть, ЗОЖ станет нормой для конкретного участника испытания.

Так это или нет, и что вообще представляет из себя данная "фитнес-программа", разберем в этом материале.

Когда я начал изучать суть челленджа, то был шокирован: тот объем работы, который необходимо выполнять среднестатистическому человеку, может показаться сложным даже опытному. В программу входят такие правила:



две тренировки в день по 45 минут, причем одна в обязательном порядке должна быть на улице (вне зависимости от погодных условий). Важно, что конкретных программ не представлено. То есть, выбор методики, объема и режима работы остается на усмотрение участника;

необходимо придерживаться правильного питания, при этом соответствующих рекомендаций также нет;

запрещено употребление алкоголя и так называемые читмилы – один день в неделю, когда можно есть все, что хочешь;

необходимо выпивать 4,5 литра воды;

ноу хау – читать каждый день не меньше 10 страниц художественной литературы без учета возможного прослушивания аудиокниг;

нужно ежедневно фотографироваться, для контроля результата.

Как мы видим, условий много, но так ли они полезны и реализуемы?

Две тренировки по 45 минут в течение 75 дней – это колоссальная, практически профессиональная нагрузка. Для человека, который никогда не занимался спортом (тем более, если у него есть избыток веса тела), такой объем работы будет не просто непосильным, – он может нанести серьезный вред здоровью. Тем более, создатели челленджа не дают рекомендаций как с учетом уровня подготовки конкретного человека, так и с учетом возможных ограничений (которые особенно характерны для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни).



Как "входить" в нагрузку, как поставить технику выполнения упражнений, как чередовать тренировки, на что делать акцент, – непонятно. Главное, "занимайтесь два раза в день по 45 минут", – и все тут! При всем уважении к автору "программы", для среднестатистического жителя крупного города полтора часа занятий в день в течение недели – недопустимая роскошь. Я как персональный тренер знаю, что клиенту бывает сложно найти даже два часа в неделю на регулярные тренировки, а здесь нужно заниматься каждый божий день!

Отдельно вызывает вопрос условие заниматься один раз в сутки на улице. Это прекрасно звучит, если живешь в Майами, а не в России, где зимой в некоторых регионах температура может опускаться ниже 50 градусов. При таких экстремальных значениях заниматься тоже опасно для жизни.

Что касается условия придерживаться правильного питания, то здесь никаких вопросов нет, кроме одного: а где полноценные рекомендации? Человеку всегда нужна инструкция по применению – без нее никогда не будет четкого понимания, что действительно можно есть, а что нельзя.

Отказ от алкоголя и других вредных привычек – вполне логичная и понятная рекомендация, но только для тех, у кого хорошо развита сила воли. Здесь важно понимать, что сам челлендж больше похож на "курс молодого бойца". Для человека, который, например, регулярно употребляет алкоголь и привык к фастфуду, сразу выполнить столько условий будет практически невозможно. Резкий же отказ может привести к дальнейшим срывам, так что это очень опасная игра.

Рекомендация употреблять до 4,5 литра воды выглядит максимально странно просто потому, что среднестатистическому человеку сколько жидкости в сутки не нужно. Да, я допускаю, что если заниматься интенсивно в жаркую погоду, запрос организма на воду действительно увеличивается. Но вряд ли, до таких объемов. Плюс это зависит от индивидуальных антропометрических данных конкретного человека, а также вида и интенсивности нагрузки.

Помните: много воды тоже вредно для здоровья, так как может возникнуть водная интоксикация – состояние, когда почки не способны вывести избыток жидкости. В результате возникают отеки, нарушается метаболизм и появляются симптомы отравления. Согласитесь, не очень похоже на здоровый образ жизни.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Что касается ежедневного чтения художественной литературы, то с точки зрения снижения жировой массы тела или набора мышечной, такой метод никак на эти процессы не влияет. Думаю, в целом то, что читать полезно, и так знает каждый.

Последнее условие челленджа – фотографироваться каждый день – тоже является заблуждением, так как фигура не может меняться столь стремительно. А это значит, что человек просто не будет видеть изменения. В свою очередь, это неизбежно сказывается на мотивации.

Несложно сделать вывод, что челлендж "75 тяжелых дней" – откровенно опасная для здоровья программа. А это значит, что не стоит принимать в ней участие.

