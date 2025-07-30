Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах возле домов

Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах, которые расположены возле домов. По словам очевидцев, большое количество людей приезжает отдыхать на популярные места и оставляет свои автомобили на обочинах.

Автоэксперты посоветовали в случае необходимости обращаться в службу 112, поскольку машины иногда перекрывают движение и стоят с нарушением ПДД. Также они рекомендовали фиксировать данные случаи на фото и ожидать приезда дорожного патруля.

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