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30 июля, 11:15

Общество

Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах возле домов

Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах возле домов

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Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах, которые расположены возле домов. По словам очевидцев, большое количество людей приезжает отдыхать на популярные места и оставляет свои автомобили на обочинах.

Автоэксперты посоветовали в случае необходимости обращаться в службу 112, поскольку машины иногда перекрывают движение и стоят с нарушением ПДД. Также они рекомендовали фиксировать данные случаи на фото и ожидать приезда дорожного патруля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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