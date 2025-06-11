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11 июня, 07:30

Общество

В России могут изменить правила голосования на общедомовых собраниях

В России могут изменить правила голосования на общедомовых собраниях

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С сентября в России планируется исключить персональные данные владельцев квартир из реестра собственников. Это предусмотрено проектом нового постановления правительства. Теперь при голосовании на общедомовых собраниях каждый житель будет обязан подтверждать личность очно. Такая мера, по мнению экспертов, должна снизить случаи фальсификации итогов голосования.

Ранее управляющие компании пользовались доступом к персональным данным без согласия граждан, что позволяло подделывать протоколы. Некоторые эксперты, впрочем, опасаются, что новое правило затруднит проверку нарушений. В Совете Федерации напомнили, что деятельность управляющих компаний должна быть прозрачной и ориентированной на интересы жильцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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