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10 июня, 22:15

Технологии

Более 550 предприятий в Москве внедрили роботов в производстве

Более 550 предприятий в Москве внедрили роботов в производстве

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В столице активно растет спрос на роботизированные системы – автоматизированных помощников используют на более чем 550 московских предприятиях. Только за первый квартал 2025 года выпуск машин и оборудования, включая роботов, вырос более чем на 14%.

Роботы применяются в самых разных сферах – от сварки и сортировки продукции до логистики и сельского хозяйства. Например, в одной из компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" производят до 700 роботизированных систем в год.

По словам инженеров, роботы не только повышают производительность, но и снижают вредную нагрузку на сотрудников. Новые технологии уже внедряют на складах, в цехах и даже в учебных лабораториях для подготовки будущих специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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